CELJE Na današnji regijski vaji preverili ukrepanje ob močnem potresu

Na več kot desetih lokacijah v Celju so dopoldne izvedli regijsko vajo, v kateri so preizkusili usposobljenost ekip za zaščitno in reševanje v primeru potresa osme stopnje po mikroseizmični lestvici.

Sodelovalo je skoraj 600 pripadnikov sil in struktur, ki so vključeni v sistem, poveljnik Civilne zaščite Zahodnoštajerske Janez Melanšek pa v prvih ocenah (te bodo dokončno znane v dveh tedeih) izrazil veliko zadovoljstvo ob videnem, čeravno se prostor za izboljšave še kaže pri samem notranjem sodelovanju, predvsem pa pri zvezah.

Cilj je bil tudi preveriti, kako teče reševanje ob industrijskih nesrečah, množičnih poškodbah, evakuacijah, tehničnih posegih, nevarnosti poplav in kontaminaciji.

PŠ