CELJE Na AP Ljubečna prikaz gašenja električnega vozila

Ena od osrednjih tema letošnjega MOS, ki se začenja čez natanko teden dni, bo tudi varna uporaba baterij v luči elektrifikacije prevoznih sredstev.

Že danes dopoldne bodo na Avtopoligonu Ljubečna pripravili prikaz gašenja gorečega električnega avtomobila.

Kakšen je namen, je povedal Andrej Brglez, razvojni strokovnjak s področja trajnostne mobilnosti in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo. »Prikazali bomo, kako do takšnega požara pride, seveda s postopkom prisilnega vžiga, in kako se pogasi. Predvsem je naš namen povedati, da prihaja neka nova oblika mobilnosti, ki s seboj prinaša nova tveganja, ampak da rešitve so.«

PŠ