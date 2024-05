CELJE Muzikal Veronika Deseniška se po štirih letih vrača na odre

V okviru prireditev Poletje v Celju se po štirih letih na veliki oder celjskega Starega gradu vrača mizikal Veronika Deseniška.

Prvo premiero je doživel leta 2016, ko ga je v štirih sezonah skupno videlo več kot 25.000 gledalcev, kar 16 uprizoritev pa je bilo na Starem gradu.

V naslovni vlogi bo znova nastopila Eva Černe Avbelj, od bolj znanih omenimo še Klemna Bunderlo, večinoma nespremenjeni 60-članski ekipi pa se bo letos pridružil ugledni tenorist Gregor Ravnik.

Kot so povedali na današnji predstavitvi, bodo novo premiero obujenega muzikala izvedli pod okriljem Javnega zavoda Celeia in sicer 29. in 30. junija na celjskem Starem gradu.

Več preberite v Celjanu.

PŠ