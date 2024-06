CELJE Motorist začetnik v naselju s 115 km/h

Celjski prometni policisti so ujeli še enega objestnega voznika, ki je z vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu.

V naselju so motoristu, sicer vozniku začetniku, izmerili hitrost kar s 115 km/h.

Poleg globe 1200 evrov so mu pripisali 18 kazenskih točk, začasno je ostal brez vozniškega dovoljenja, zoper njega so podali tudi obdolžilni predlog.

Hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za najhujše prometne nesreče. Tako je danes zjutraj za posledicami včerajšnje nesreče v mariborskem UKC umrl 40-letni motorist iz BIH, ki je včeraj v Topolšici zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in treščil v prometni znak.

Številu umrlih na cestah Policijske uprave Celje je letos naraslo na tri, lani v tem času jih je bilo že pet.

Policija še navaja, da so višje povprečne hitrosti značilne predvsem za obdobja lepega vremena, ko so vozne lastnosti dobre. Vozniki lahko zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen občutek varnosti in pogosto tudi precenijo svoje sposobnosti, zato vozijo hitreje in agresivneje. Pri vožnji le 10 km/h nad omejitvijo hitrosti, pri omejeni hitrosti 50 km/h, se pot ustavljanja podaljša kar za 12 metrov, kar pa je lahko znotraj naselja usodno.

Fotografiji sta ponazoritveni.

PŠ