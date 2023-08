Celje: MOS bo slavil 55 let v znamenju zelenega prehoda

Bliža se največji sejem na Štajerskem – sejem MOS, ki letos praznuje 55 let. Potekal bo med 13. in 17. septembrom, gre pa za največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji.

Letošnji MOS bo v znamenju zelenega prehoda s sončnimi elektrarnami, e-mobilnostjo in trajnostnim razvojem. Pri razstavljavcih bo mogoče videti in preizkusiti kolesa in e-skiroje. V atriju bodo gostil CELEBUS, kjer bo mesto Celje predstavljalo aplikacijo in kartico Centralko. Vsak, ki se bo na sejem pripeljal s kolesom, bo lahko kupil cenejšo vstopnico.

Na sejmu bo še ponudba za dom, gradnjo, prosti čas in zdravo hrano, predstavila se bo slovenska modna industrija, poskrbljeno bo tudi za razvedrilo in zabavo.

Prvi dan sejma bo potekala prireditev na temo energetike: »Evropska direktiva o fotovoltaiki na javnih stavbah«, drugi dan sejma bo mednarodno poslovno srečanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija. Tretji dan bo na vrsti Dan gospodarske diplomacije.