CELJE Monografija treh obletnic

V Celju se jutri začenja Mednarodni mladinski pevski festival, organizatorji pa so z mislimi že v prihodnjem letu, ko bo ta slavil 80-letnico. Združili jo bodo s 100-letnico umetniškega delovanja in 120-letnico rojstva idejnega očeta festivala glasbenega pedagoga in zborovodje Jurčeta Vrežeta.

V ta namen bodo izdali monografijo, ki jo bodo predstavili na MMPF 2026, pismo o nameri pa so podpisali direktor celjskega Muzeja novejše zgodovine dr. Tonček Kregar, ravnateljica Mohorjeve družbe dr. Tanja Ozvatič in predstavnica ljubljanske glasbene akademije prof. dr. Darja Koter.

PŠ