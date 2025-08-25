CELJE Mitjo Pavlina aretirali na Zanzibarju

63-letnega celjskega podjetnika Mitjo Pavlina, ki se je zadnja tri leta skrival pred roko pravice, so aretirali na Zanzibarju.

Prijela ga je tanzanijska policija, potem ko se je v začetku meseca znašel na Europolovem seznamu, že prej pa ga je slovenska policija iskala s tiralico.

Pavlin je obtožen zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, s posli na evropskem Vzhodu je družbo Kovintrade oškodoval za 3,8 milijonov evrov.

Ker mu obtožnice vse od leta 2022 niso uspeli vročiti, ta še ni pravnomočna.

Naša policija je aretacijo potrdila, kdaj bo obtoženi podjetnik znova v Sloveniji, še ni znano.

PŠ