CELJE Mitja Pavlin na Europolovem seznamu

Mitja Pavlin, nekdanji član uprave celjske družbe Kovintrade, se je dve leti zatem, ko ga je s tiralico začelo iskati celjsko sodišče, da bi mu vročilo obtožnico, zdaj znašel še na seznamu Europolovih iskanih kriminalcev.

62-letnega podjetnika čaka kazenski postopek zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Kovintrade je bil z njegovimi posli na ruskem in beloruskem trgu oškodovan za 3,8 milijonov evrov, ki jih je kanaliziral na račune svojih družb. Iskani naj bi se nahajal v Zanzibarju (Tanzanija), ker pa mu obtožnice doslej niso uspeli vročiti, ta še ni pravnomočna.

PŠ