CELJE MIS želi postati vodilni v tem delu Evrope

Najmanj 17.000 obiskovalcev pričakujejo organizatorji sejemskega dvojčka, ki združuje Mednarodni industrijski (MIS) ter komunali sejem (KOMOT).

MIS se bo raztezal čez osem sejemskih dvoran pod celjskim Golovcem od 8. do 11. aprila, predstavilo se bo okoli 330 razstavljalcev iz 15 držav, ma KOMOT pa se jih je najavilo 40.

Tokrat je napovedano rekordno število razstavljalcev (zlasti veliko zanimanje je bilo na Hrvaškem in v Srbiji), ki se bodo predstavili prvič, je ob dopoldanski predstavitvi izpostavila vodja projekta Špela Peras Podpečan. »Naš dolgoročni cilj je postati vodilni v tem delu Evrope, z globalno prepoznavnostjo in močno mednarodno udeležbo. MIS pokriva področja orodjarstva in strojegradnje, varjenja in rezanja, industrijska avtomatizacija in robotika, elektronika in industrijsko vzdrževanje, ter industrija polimerov. Seveda pa sejma ni brez inovacij.«

(več preberite v Celjanu)

PŠ