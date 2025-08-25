CELJE Ministrica Vrečko in župan Kovač podpisala pogodbo za Staro grofijo

Med današnjim delovnim obiskom kulturne ministrice dr. Aste Vrečko v Celju je ta z županom Matijo Kovačem podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta druge (zadnje) faze obnove Stare grofije.

Vrednost celotnega projekta znaša 1,2 milijona evrov, ministrstvo pa bo prispevalo skoraj milijon evrov. Dela naj bi se začela že v začetku septembra.

Leta 2019 so ob obnovi Muzejskega trga našli rimsko vilo s freskami, ki jo je kulturno ministrstvo nemudoma razglasilo za najdbo izjemnega pomena, saj postavlja Antično Celje ob bok drugim takrat pomembnim mestom. Župan napoveduje, da bodo zadnjo najdbo, ki jo je označil kar za novi celjski pompej, kmalu postavili na ogled širši javnosti, za kar so v Pokrajinskem muzeju Celje že pripravili zasnovo.

»Običajno se takšne naložbe za občine velik finančni zalogaj, kajti ne gre zgolj za običajne prenove. Tu imamo opravka z občutljivimi materiali, ohranjanjem avtentičnih prostorov, statičnimi sanacijami in restavratorskimi posegi«, je dodala ministrica.

PŠ