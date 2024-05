CELJE Minister Kumer o zelenem prehodu

»Prehod na zeleno energijo je neizogiben«, je ob uvodu v današnjega srečanja energetskih ministrov evropskih Jugovzhodnih držav ter Avstrije in Italije na konferenci SEEnergy v Celju poudaril slovenski okoljski minister Bojan Kumer.

Izpostavil je pomembnost ohranjanja čistega in zdravega planeta za prihodnje rodove, zato so ambiciozne energetske in podnebne politike po njegovem ključnega pomena za učinkovito blaženje podnebnih sprememb in spodbujanje gospodarske rasti.

Spomnil je, da imajo članice EU le še do konca junija čas za oddajo posodobljenih podnebnih in energetskih načrtov, velika prizadevanja pa bodo potrebna za uresničitev zavez, da bi do leta 2050 postali podnebno nevtralna celina, za kar bi morali opustiti fosilna goriva in preiti na čisto energijo.

PŠ