CELJE Mesto začenja praznovanja

S podelitvijo Zlatih grbov bodo drevi zaokrožili prvi del praznovanja celjskega občinskega praznika.

Ta bo vrhunec sicer doživel v četrtek, ko bodo z osrednjo slovesnostjo v celjskem Narodnem domu obeležili 573 let, kar so jim podelili mestne pravice.

Ob tem je župan Matija Kovač dopoldne omenil nekaj najpomembnejših naložb, ki jih mestna občina izvaja ali pa jih v kratkem namerava, ter spomnil na obsežen program obeleževanja praznika. »Lani smo se odločili, da želimo mestni praznik kar najbolj približati občankam in občanom, jih povabiti in kolikor je mogoče vključiti v dogajanje. Bogat program bo kot vselej na Zvezdi, na praznovanje opominjajo pisani jumbo panoji, ki so letos v znamenju dvajsetletnice vstopa Slovenije v EU.«

PŠ