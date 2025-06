CELJE Mestni svetniki potrdili rebalans, za OPN manjkata še dve pozitivni mnenji

Celjska mestna občina je naročila izdelavo dodatnih strokovnih podlag na področju protipoplavne varnosti, ki bodo predvidele dodatne ukrepe za protipoplavno odpornost skladno z novo uredbo.

Celjani bodo morali pridobiti tudi manjkajoči pozitivni mnenji direkcije za vode in kmetijskega ministrstva, da bi lahko sprejeli novi občinski prostorski načrt, zanj so predlog podali lanskega septembra.

Kot je bilo slišati na včerajšnji seji celjskih mestnih svetnikov, se z direkcijo ter kmetijskim in infrastrukturnim ministrstvom intenzivno usklajujejo glede tehničnih popravkov, pri čemer upoštevajo spremembe, ki so nastale po obsežnih predlanskih poplavah.

Doslej je na MOC prispelo 31 (od zahtevanih 40) pozitivnih mnenj soglasodajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora. Za pet mnenj so zahtevali dopolnitve, preostale pa je medtem

zakonodaja odpravila.

Celjski mestni svetniki pa so včeraj po skrajšanem postopku in brez razprave sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Zanj so se odločili predvsem zaradi nepredvidene dinamike črpanja kohezijskih sredstev, pri posameznih državnih razpisih pa nastajajo daljše zamude, zato do načrtovanih sredstev mestna občina ni uspela priti v predvidenem času.

Rebalans prihodke znižuje za dobre štiri milijone evrov na 90,5 milijonov evrov, odhodki pa bodo nižji za 1,8 milijonov evrov in naj bi po novem znašali slabih 97 milijonov evrov.

na fotografiji: župan MOC Matija Kovač

PŠ