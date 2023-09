CELJE Mestni park znova odprt

Po ujmi in poplavah in po več kot mesec dni dolgi sanaciji, ki še ni končana, so mestne oblasti danes znova odprle celjski mestni park.

Škodo v njem cenijo na okoli 155.000 evrov.

Več tednov so delavci javnega podjetja Zelenice čistili in odvažali mulj, pomagali so usposobiti drsališče in očistili fontano, uredili so tudi sprehajalne poti.

Odstraniti so morali enajst dreves, uničeni so številni cvetlični nasadi, živa meja in del poti ter otroških igral. Zelenico naj bi predvidoma sanirali spomladi.

PŠ