CELJE Mestni park ostaja zaprt, teren še ni stabilen

Zaradi razmočenosti tal in nestabilnih dreves je gibanje v celjskem mestnem parku še vedno prepovedano.

V nanosih neposušenega mulja se še vedno nahajajo tudi nevarne fekalije.

Zaradi nevarnosti plazov mestne oblasti svetujejo previdnost tudi pri gibanju v mestnem gozdu, od koder so sicer odstranili podrto drevje.

Od jutri bo znova odprta Drevesna hiška, vendar bo dostop omogočen le s smeri Meškovega studenca.

Obiskovalce opozarjajo, naj na vstopnih točkah parka ne odstranjujejo oznak in trakov, ki prepovedujejo vstop do parka, ki sta si ga ponovno ogledala dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak z ljubljanske biotehnične fakultete in ob sondiranju zemljine ugotovila, da teren ni stabilen, zato bo treba počakati do izsušitve.

PŠ