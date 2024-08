CELJE Mestna občina finančno pomaga srednjim šolam

Po mnenju Iztoka Leskovarja, predsednika aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol, so te vsaj kar zadeva sodelovanja z vrtci, osnovnimi šolami in fakultetami nekakšen slovenski unikum.

Tudi sodelovanje z Mestno občino Celje je po njegovem zgledno, saj jim ta pomaga pri naložbah, kjer težko prihajajo do državnih sredstev.

Tako bo letos mestna občina primaknila slab milijon evrov za posodobitev srednješolskih objektov in infrastrukture, država pa skoraj devet milijonov in pol. Septembra v klopeh pričakujejo 7700 dijakov.

»Vsi vemo, kako težko je na državni ravni priti do sredstev, zato da lahko infrastrukturo ohranjamo v takšnem stanju, kot bi si jo želeli. Denarja nikoli ni dovolj, vendar ravnatelji in direktorji delujemo proaktivno, a včasih je potrebno čakati tudi deset let za pridobitev omenjenih sredstev«, pojasni Leskovar.

PŠ