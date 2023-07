CELJE Mercator na Polulah ostaja zaprt

Potem, ko je konec junija silovit nočni požar precej poškodoval Mercatorjev market na Polulah, še vedno ni znano, kdaj bo ta spet odprl vrata za nakupovalce. Ogenj je poleg trgovinskega dela zajel tudi skladišče, gostinski lokal in okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja, ki je bilo skupaj s skladiščem v celoti uničeno.

Market ob cesti v Laško še vedno kaže klavrno podobo, Polulčani morajo po nakupe v druge trgovine. Kako dolgo še? »V marketu Polule Celje je potrebna sanacija celotnega ostrešja in zamenjava dobršnega dela inštalacij, nato pa tudi določena dela v skladišču in trgovini, zato zdaj težko kaj bolj natančnega rečemo, kdaj bo trgovina spet obratovala. Bomo si pa, seveda, prizadevali, da bi bilo to čim prej«, so nam iz Mercatorjeve službe za odnose z javnostjo na kratko odgovorili

Več preberite v Celjanu.

(PŠ)