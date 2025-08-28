CELJE Matija Kovač tudi v stranki Skupnost

Celjski župan Matija Kovač je med ustanovnimi člani stranke Skupnost – Zveza list lokalnih skupnosti, dejansko pa gre za stranko županov, ki združuje tudi številne lokalne

Celjski župan Matija Kovač je bil na proslavi izjemno dobre volje. Foto Blaž Bednjički

liste. Vodil jo bo hrastniški župan Marko Funkl.

Program bodo predstavili novembra, v ospredje postavljajo prostorsko pravičnost, vodenje države so si zastavili za dolgoročni cilj.

Glede povezovanja ne izključujejo možnosti sodelovanja s strankama Vesna in Levica, kakor tudi stranko Vladimirja Prebiliča, stavijo pa predvsem na svoje lokalne izkušnje.

PŠ, naslovna slika RTVSlo