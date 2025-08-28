CELJE Matija Kovač tudi v stranki Skupnost

Celjski župan Matija Kovač je med ustanovnimi člani stranke Skupnost – Zveza list lokalnih skupnosti, dejansko pa gre za stranko županov, ki združuje tudi številne lokalne
liste. Vodil jo bo hrastniški župan Marko Funkl.
Program bodo predstavili novembra, v ospredje postavljajo prostorsko pravičnost, vodenje države so si zastavili za dolgoročni cilj.
Glede povezovanja ne izključujejo možnosti sodelovanja s strankama Vesna in Levica, kakor tudi stranko Vladimirja Prebiliča, stavijo pa predvsem na svoje lokalne izkušnje.
PŠ, naslovna slika RTVSlo