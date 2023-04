CELJE MARIBOR Sodišče v aferi uhajanja preiskovalnih podatkov opravilo še s soobtoženci

Potem, ko na mariborskem sodišču zaradi izdaje tajnih podatkov pred letom dni obsodili zapisnikarja preiskovalnega oddelka celjskega sodišča Vojka Tadino, ki bo v zaporu ostal pet let, so zdaj izrekli sodbe še soobtoženim Gregorju Tanjšku, Miranu Despotu in Maticu Mlakarju.

Tanšek je dobil šest mesecev, Despot pa leto dni pogojnega zapora (plačati bo moral še stransko kazen 1150 evrov) zaradi pomoči pri kaznivem dejanju, oba s preizkusno dobo dveh let, medtem ko so Mlakarja oprostili. Krivdo je priznal le prvoobtoženi Tadina, ki se je za kazen pogodil s tožilstvom.

Afera z uhajanjem občutljivih podatkov iz celjskega sodišča je izbruhnila predlani, ko so kriminalisti posumili, da ti prihajajo v roke kriminalnih združb, ki so bile ob policijskih akcijah vselej korak pred njimi.

Sodba še ni pravnomočna.

PŠ