CELJE MARIBOR Fiktivno prijavljala bivališča tujcev

Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili dve fizični osebi, ki ju sumijo, da sta na območju upravnih enot Celje in Maribor od leta 2022 storila več kaznivih dejanj ponarejanja listin.

V postopkih prijave začasnega in stalnega prebivališča sta iz koristoljubja uporabila pooblastila in izjave s ponarejenimi podpisi lastnikov objektov, s tem pa uslužbence upravnih enot spravila v zmoto.

Do lanskega avgusta sta na tak način prijavila kar 172 državljanov tretjih držav, ki na dotičnih naslovih nikoli niso bivali.

Enega od osumljenih so ovadili še zaradi goljufije, saj naj bi predlani tujega državljana z lažnim prikazovanjem, da bo prijava bivališča urejena, prav tako spravila v zmoto, za kar je oškodovanec plačal 500 evrov.

