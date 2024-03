CELJE Marčni sejmi v znamenju narave in zdravja

Celjski sejmi so skupaj soorganizatorji dopoldne predstavili peterček marčnih sejmov, ki se bodo istočasno in pod isto streho zvrstili med 15. in 17. marcem.

V tem času pričakujejo 253 razstavljalcev iz 28 držav, ki bodo sodelovali na Festivalu kave, sejmih Altermed&Flora in Api Slovenija, Dnevih lovstva in letos prvič tudi na Dnevih športnega strelstva.

Obiskovalcem, ki se posebej zanimajo za streljanje, bodo omogočili tudi praktičen preizkus strelskega znanja in sposobnosti, vendar bodo (razen pri lokostrelstvu) to storili na elektronskih simulatorjih.

Strokovni javnosti in zainteresiranim so pripravili vrsto predavanj in posvetov po posameznih segmentih.

Skupna točka vsebinsko raznolikih sejmov naj bi po besedah izvršnega direktorja Celjskih sejmov Roberta Otorepca bila narava in zdravje, prireditev pa bo praktično zajela celotno sejmišče s halami in atrijem vred.

PŠ