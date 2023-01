CELJE Mamila v paketni dostavi

Kriminalisti so stopili na prste kriminalni združbi, ki je organizirala dobavo in prodajo prepovedanih drog na širšem celjskem območju.

Zalezovali so jih od lanskega maja, poleg celjskega tožilstva, ki je usmerjalo preiskavo, je sodelovala tudi Generalna policijska uprava RS.

Aretirali so šest oseb, dva sta ostala v priporu, skupaj so osumljeni 40 kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Kot so ugotovili, je 48-letni osumljenec z območja Celja organiziral nakup, hrambo in prodajo psihoaktivnih substanc, ki jih je naročal in plačeval preko tuje spletne platforme. Naročeno drogo so mu na dom prinašala podjetja, ki se ukvarjajo s paketno dostavo.

Substance je prepakiral ter jih sam, ali pa znova s pomočjo dostavnih služb, pošiljal preprodajalcem z območja Ljubljane, Kopra, Maribora in Celja.

Gre za substance 2-MMC, 3-CMC, 4-CMC in GBL, ki je intramulekularni ester gama hidroksi butanojske kislina (GHB) in je kot taka prepovedana. Policija je zasegla še okoli 700 gramov prašnatih in kristalnih delcev navedenih psihoaktivnih substanc ter osem litrov GBL-ja, ki se na spletnih platformah v tujini prodaja kot industrijsko čistilo.

Osumljenemu so zasegli tudi osebni vozili.

