CELJE Mamila so ju stala vozniške

Celjski prometni policisti so odvzeli vozniški dovoljenji šoferju tovornjaka in vozniku osebnega avtomobila, saj sta vozila pod vplivom mamil.

Šoferja so ustavili, ker je med vožnjo telefoniral, nato pa odredili še test na droge, ki je bil pozitiven. Za telefoniranje so ga oglobili, zaradi omamljenosti pa si je prislužil še dodatnih 1200 evrov kazni, 18 kazenskih točk in obdolžilni predlog.

Voznika osebnega avta so ujeli v Celju, ker je vozil prehitro. Izkazalo se je, da je pod vplivom alkohola, test na droge pa mu je zaznal kokain. Tudi njega je zaradi hitrosti doletela globa, za vse ostalo pa 1200 evrov kazni in obdolžilni predlog.

PŠ