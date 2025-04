Celje: Letošnji Janus festival navdušil

Z današnjim koncertom imenovanim Ameriška rapsodija se je v nabito polni mali dvorani Celjskega doma zaključil letošnji festival Janus.

Festival je ponudil številne odlične koncerte, tudi po dva ali tri na dan, z vrhuncem v soboto zvečer, ko je potekal Piknik koncert z obsežnim glasbenim programom. Zaključil pa se je s spektakularnim koncertom, na katerem je zaigral festivalski orkester pod taktirko Zorana Bičanina.

Ameriška rapsodija dvignila ljudi na noge

Ameriška rapsodija, kot so poimenovali koncert, je nabito polno manjšo dvorano Celjskega doma popeljala v drugi svet. Mnogi so se namreč ob poslušanju vrhunske glasbe počutili, kot bi se znašli v starih risankah ali nemih filmih daleč v zgodovini, ko je namesto glasov večino zgodb pripovedovala kar glasba. Kako dobre so bile te zgodbe in kako so navdušile obiskovalce, pa so ti povedali z vzkliki navdušenja in sreče ter neskončnimi aplavzi.

Prepričani smo torej, da je obiskovalce dogodkov navdušila tudi novica, da se Janus festival prihodnje leto spet vrne v knežje mesto, kot obljubljajo organizatorji. Več o festivalu pa preberite v prihajajočem časopisu Celjan, ki vas bo že od srede čakal na prodajnih mestih. V reportaži s festivala vas bodo čakali tudi foto utrinki. (MH)