CELJE Letno srečanje društva Klic upanja

Celje je gostilo vseslovensko srečanje društva Klic upanja, ki preko telefonskih pogovorov pomaga ljudem v duševni stiski.

Letos so na tak način skušali pomagati že okoli 2500 klicateljem, v celotnem lanskem letu jih je bilo 3000.

Najpogosteje se po tovrstno pomoč obrnejo samske in ovdovele osebe v starosti od 61 do 70 let, večina klicateljev se na klicni center obrne večkrat oziroma to počenja stalno, najpogostejši razlog so duševne motnje in bolezen.

Letošnje srečanje je bilo že 32-to in je teklo pod delovnim nazivom Vpliv umetnosti na duševnost.

PŠ