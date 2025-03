CELJE Lažna socialna delavca

Prevaranti si omišljajo nove in nove načine, kako naplahtati zlasti starejše občane. Tako sta v petek mlajša moški in ženska pozvonila pri starejši občanki in jo prepričala, da prihajata iz centra za socialno delo.

Natvezila sta ji, da potrebujeta njene osebne podatke, da bi ji v naslednjih dneh prinesli paket. A namesto tega sta ji odnesla denar, ki ga je ženska izmaknila iz omare v spalnici, medtem ko je njen »sodelavec« prepisoval podatke iz osebne izkaznice oškodovanke.

Podobno drzno tatvino so policisti že naslednji dan obravnavali v Zgornjem Tinskem v Šmarju pri Jelšah. Medtem, ko je neznanka zamotila lastnika, da moška, s katerima je prišla, iz ovojnice v spalnici ukradla denar.

PŠ