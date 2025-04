Celje: Kulinarično popotovanje po poteh Alme M. Karlin

Alma M. Karlin je popotnica, Celjanka, za katero se zdi, da danes v mestu pušča večje in globlje sledi, kot jih je puščala nekdaj, ko je še živela.

V Strokovnem izobraževalnem centru (SIC) Alme M. Karlin, nekdanji Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, so tako pri organizaciji dogodka ob svečanem rezu vinske trte za navdih vzeli prav Almino prvo pot v Italijo. Skupaj smo se tako podali na popotovanje (okusov) po naši sosedi, a na pot smo lahko odšli le s prav posebnim potnim listom, ki so ga na šoli zasnovali ob tej priložnosti.

Dobili smo posebni potni list

V potni list so nam pred odhodom na pot pritisnili Almin žig, ki je bil v podobi znamke in razglednice, ki so jo na SIC Alme M. Karlin izdali ob tej priložnosti. Znamka in razglednica naj bi še naslednjih devet let izšli vsakič drugačni. Da je bil dogodek še bolj svečan in poseben ter potovalno pobarvan, pa smo si lahko ogledali razstavo italijanskih znamk, ki jo je pripravil Tone Petek.

A tudi sam rez starodavne trte je bil – kot se spodobi – svečan, saj sta ga opravila Janez Žagar iz Združenja slovenskega reda vitezov vina ter ravnatelj SIC Alma M. Karlin, Iztok Leskovar. Na koncu pa so se jim pridružili tudi ostali prisotni člani iz Združenja slovenskega reda vitezov vina celjskega območja.

Italijanski okusi, a slovenska glasba

Dogodek so organizirali dijaki omenjene šole, ki so poskrbeli tako za razvajanje naših brbončic kot za samo organizacijo in kulturni program. Svečan rez vinske trte je namreč za šolo pomemben dogodek, saj simbolizira povezovanje, izobraževanje, tradicijo in inovativnost.

Pogostitev so pripravili dijaki in predstavlja njihovo zaključno nalogo pri poklicni maturi. Izpod njihovih prstov so tako nastale slane in sladke kulinarične mojstrovine s pridihom Italije, hkrati pa so poskrbeli tudi za odlične italijanske koktajle. Za piko na i smo lahko preizkusili tudi Almino penino in Almino vino.

Če so bili okusi italijanski, pa so bile glasbene točke pevk iz šolske ženske vokalne skupine obarvane s slovensko tradicijo. S svojimi ubranimi glasovi so nas namreč popeljale v svet slovenske ljudske glasbe. (MH)