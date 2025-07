CELJE, KSA Našli mrtva planinca

S celjske policijske uprave so zjutraj sporočili, da so včeraj popoldne na območju ledenika Skuta v Kamniško Savinjskih Alpah na nadmorski višini okoli 2000 metrov našli mrtva 40- in 27-letna planinca, ki so ju sorodniki pogrešili že v soboto.

V reševanje sta bila poleg gorskih reševalcev in helikopterske enote vključena tudi pripadnika gorske enote celjske policije.

Ponesrečenca sta bila izkušena planinca, po prvih ugotovitvah naj bi padla v velike višine nekje na predelu grebenskega prehoda med Koroško Rinko in Skuto.

Teren velja za zelo zahtevnega in je podvržen tudi močnim sunkom vetra, zato so bile razmere za iskanje zelo težke.

Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Pot ni kategorizirana in je zelo izpostavljena, teren je zelo krušljiv.

PŠ