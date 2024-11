CELJE Krklec zanikal krivdo tudi pri orožju

Celjsko sodišče je popoldne opravilo predobravnavni narok za 68-letnega Branka Krkleca, ki že prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora konjiških sodnih izvršiteljev Aleksandra Klementa in Nataše Zadravec Klement februarja 2022 na njegovi domačiji v Škofiji pri Šmarju.

Tokrat se mora zagovarjati zaradi nezakonite posesti orožja. Ob pregledu hiše po zločinu so kriminalisti (poleg zbrojevke, s katero streljal na izvršitelja) našli pištolo Škorpijon, sedem detonatorjev, dobra dva koluta zažigalne vrvice in pet kosov eksploziva.

Obtoženi krivde ni priznal, zato bo potrebna glavna obravnava, kjer se bo o zaseženem orožju in eksplozivu opredelil balistični izvedenec Franc Sabljič.

Krkleca na sodišču ni bilo, saj ga zavoljo kadrovske stiske v celjskih zaporih od tam ni imel kdo privesti.

Če bo spoznan za krivega, mu grozi od enega do deset let zapora, vendar to ne bo vplivalo na dolžino zaporne kazni, ki jo že prestaja (sodba sicer še ni pravnomočna, saj jo mora potrditi tudi vrhovno sodišče).

Več preberite v Novicah.

PŠ