CELJE Krivdo priznal šesti od desetih obtoženih požigalcev celjskih zaporov

Na dopoldanskem predobravnavnem naroku je krivdo za požar v celjskih zaporih in s tem povezanim kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti v sostorilstvu priznal še šesti od deseterice obtoženih.

Po kratkih pogajanjih s tožilko Marijo Sladič je obtoženi 32-letni Škofjeločan Mel Chiwele pristal na sedemmesečno zaporno kazen. Približno takšno sankcijo je dobila večina skesancev, nekaj se jih je izvleklo tudi s pogojno kaznijo.

Narok pred glavnim sojenjem mora sodnica Maja Manček Šporin zdaj opraviti le še za Bena Brajdiča, trije obtoženci pa so krivdo zanikali.

Januarja 2018 je zagorelo v čajni kuhinji celjskega zapora, potem ko so zaporniki v hladilnik natlačili z vnetljivo tekočino prepojene odeje in vzmetnice. Požar, ki je povzročil 42 tisočakov škode, je ogrozil paznike in druge zapornike, najbolj pa tistih 12 na zaprtem oddelku.

Pravno premoženjskega zahtevka, ki so ga podali iz celjskih zaporov, Chiwele ni pripoznal.

PŠ