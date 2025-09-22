CELJE Kristijan Kamenik tokrat pred sodnika zaradi mamil

Kristijan Kamenik, ki je trenutno še v mariborskem priporu zaradi obtožb, da je bil del mednarodne mamilarske druščine (razkrinkali so jo v začetku lanskega leta), naj bi danes znova stopil pred sodnika celjskega okrožnega sodišča Davida Špernjaka, kjer ga čaka obtožnica za četrt stoletja staro zadevo – prav tako zaradi nečednih poslov s prepovedanimi drogami.

Primer torej sega še v leto 2000, ko so kriminalistom poleg Kristijana v roke padli še trije člani družine Kamenik in dva sodelavca.

Obtožnica je bila leta 2012 modificirana. Kristijanova pokojna mati, njegov brat ter eden od sodelavcev so krivdo priznali in se pogodili s tožilstvom, sestro so oprostili obtožb

Proces je bil medtem prekinjen, saj so Kamenika medtem priprli v tujini in je bil našim organom pregona znova dosegljiv šele pred leti.

PŠ