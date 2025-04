CELJE KRANJ Celjskim gledališčnikom Šelihova nagrada

Strokovna žirija 55. Tedna slovenske drame, ki se je končal v Kranju, je predstavo Slovenskega ljudskega gledališča Celje z naslovom Pet kraljev – K psihopatologiji neke monarhije razglasila za najboljšo tekmovalno uprizoritev.

S tem so si celjski gledališčniki priborili Šelihovo nagrado, članico ansambla Lucijo Harum pa so izbrali za najboljšo igralko. Delo Tiborja Hrsa Pandurja je režirala Livija Pandur.

»Hvala vsem v SLG Celju, ki so tako odkritosrčno podprli in verjeli v ta projekt. Največja zahvala in zasluga za to nagrado pa seveda gre igralski zasedbi, brez katerih te predstave ne bi bilo – resničnih kraljev in kraljic, ki si ne omišljajo, da vladajo svetu, temveč so svet,« je ob sprejemu nagrade povedal dramaturg Hrs Pandur.

PŠ, foto Aljoša Rebolj