CELJE KONJICE ŠMARJE Na sojenju Branku Krklecu pričal oče in brat ustreljenih izvršiteljev

Celjsko sodišče je na sojenju 67-letnemu Branku Krklecu, ki mu očitajo dvojni umor, dopoldne med drugim zaslišalo konjiškega izvršitelja Milana Klementa, očeta in brata pokojnih Aleksandra Klementa in Nataše Zadravec Klement.

Življenje sta izgubila pred enajstimi meseci, ko ju je na dvorišču svoje domačije v Škofiji pri Šmarju med poskusom zasega osebnega vozila Citroen C5 ustrelil obtoženi.

Milan Klement je dejal, da se je sin držal navodil pri izvršilnih postopkih in da pri tem nikoli ni bil nasilen, saj bi bilo to nesmiselno ter v nasprotju s pravili in zakonom, za seboj je imel okoli 50 rubežev in nikdar ni bilo pripomb na njegovo delo – niti na zbornici izvršiteljev.

Je pa večkrat omenil, da se počuti ogroženega. Da si je priskrbel razpršilo, ki ga je kasneje uporabil zoper obtožena, mu ni bilo znano.

Sodišče je zaslišalo še izvedenca za forenziko, ki je potrdil, da so na pištoli našli tudi sledi obtoženčeve žene, ter kriminalistko, ki je opravila pogovor s Krklečevim najbližjim sosedom, ta pa je dejal, da mu je obtoženi omenil, da ima orožje in da so mu zasegli že hišo v Rogaški Slatini.

Krklec se skoraj ne bo mogel izogniti 30-letni zaporni kazni. Sojenje se z zaslišanjem izvedencev prihodnji teden nadaljuje.

PŠ