CELJE KONJICE LJUBLJANA Obsojenemu sodniku dvajset tisočakov odškodnine

Nekdanjemu celjskemu kazenskemu sodniku Milku Škobernetu (na naslovni sliki) so v pravdnem postopku na ljubljanskem sodišču prisodili 20.000 evrov odškodnine zaradi neupravičenega zapora. V tem postopku ga je zastopal konjiški odvetnik Velimir Cugmas (na sliki).

Škoberne je bil v podkupovalni aferi obsojen na pet let ječe, nato pa so ga na mariborskem sodišču obsodili še zaradi krivega pričanja in mu izrekli enotno kazen pet let in štiri mesece zapora, od tega je prestal nekaj več kot tri leta.

Mariborski del je bil nato razveljavljen. Nekdanji sodnik je sicer zahteval 44 tisočakov, državno pravobranilstvo pa je vztrajalo, da zaradi mariborske sodbe Škoberne ni sedel niti dneva več.

Sodišče je naposled sklenilo, da pri enotni kazni ni mogoče ugotavljati, kolikšen del odpade na posamezno obsodbo.

PŠ