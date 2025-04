Celje: Končan je 36. mednarodni mladinski pevski festival

V soboto, 5. aprila, je 36. mednarodni mladinski pevski festival, ki ga je Celje gostilo med 2. in 6. aprilom dosegel vrhunec z zborovskim spektaklom, ko je v dvorani Zlatorog zadonelo več kot 5000 mladih glasov ob spremljavi Pihalnega orkestra Glasbene šole Celje, pod vodstvom dirigenta Gašperja Salobirja.

ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja in nagrade 12 zborom iz Slovenije, Češke, Italije, Madžarske, Nemčije in Srbije, mlade pevce pa je nagovorila predsednica dr. Nataša Pirc Musar. Dopoldan v mestu so zaznamovale minutke za pesem, festival pa se je sklenil z nedeljskim pevskim sprehodom.

Zborovski BUM presegel vsa pričakovanja

Zborovski BUM je največje pevsko praznovanje v Sloveniji – dogodek, ki združuje osnovnošolske mladinske pevce iz vse države. Tokrat jih je nastopilo več kot 5000 iz 160 osnovnih šol iz vse Slovenije.

To ni bil le koncert, ampak pravo doživetje, kjer so se mladi povezali v pesmi, slovenski besedi in radosti skupnega petja. Zborovski BUM je na državni ravni prvič potekal leta 2013, nazadnje pa leta 2017, nato je v dogodek posegla korona, leta 2022 pa je potekal regijski dogodek.

Program

Letos so program tega edinstvenega koncerta sestavljala dela, ki so se v preteklih letih med mladinskimi zbori najbolj uveljavila. Na BUM-u so bili v občinstvu prisotni tudi skladatelji izvajanih skladb – Tomaž Habe, Pavel Dolenc, Damijan Močnik, Andrej Makor, Ambrož Čopi, Tine Bec, Katja Gruber, na koncu pa se je BUM sklenil z zimzeleno Dan ljubezni, ki je nastala pod peresom v Celju rojenega pevca in skladatelja zabavne glasbe Tadeja Hrušovarja.

Kdo so prejemniki nagrad?

V sklopu spektakla Zborovski BUM so podelili tudi nagrade letošnjim zmagovalnim pevskim zborom. V kategorij otroški zbori je strokovna žirija v sestavi Sebastjan Vrhovnik (predsednik), Maja Cilenšek, Karmina Šilec (Slovenija), Stefan Kaltenböck (Avstrija) in Christian Klucker (Švica) podelila tri srebrna in tri zlata priznanja.

Srebrno priznanje so osvojili Mladinski pevski zbor Narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče (83,3 točke), MPZ OŠ Šempeter v Savinjski dolini (85,3) in MPZ Mavrica OŠ Tišina (86,0). Zlata pa MPZ Glasbene matice Ljubljana (90,0), MPZ Alojzija Šuštarja Ljubljana – Šentvid (92,3), najviše število točk v tej kategoriji pa je prejel MPZ OŠ Franceta Bevka Tolmin (94,7).

V kategoriji dekliških pevskih zborov je strokovna žirija podelila eno bronasto priznanje Horu vokalnog studia Horos iz Čuprije v Srbiji (78,7), in dve zlati priznanji – Gruppo vocale Garda Trentino iz Italije (90,7) ter Pražská kantiléna iz Prage (93,0).

V kategoriji mešanih mladinskih pevskih zborov pa je bronasto priznanje osvojil zbor VVV Vokal iz Veszprema na Madžarskem (72,3), srebrno priznanje zbor Die Primaner iz Berlina (86,0), zlato pa MeMPZ I. gimnazije v Celju (90,0). Tri denarne nagrade so prejeli zbori z najvišjim številom točk iz vsake kategorije.

Kaj pa posebna priznanja?

Strokovna žirija je podelila tudi več posebnih priznanj, in sicer – zboru Gruppo Vocale Garda Trentino, Riva del Garda – Trento, Italija za najboljšo izvedbo skladbe, napisane po letu 2010 (P. Ferrario: Faragubin), MPZ OŠ Franceta Bevka Tolmin za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v času enega leta pred izvedbo tekmovanja (A. Černe: Uspavanka), za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa in za najboljši slovenski zbor, MPZ OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana Šentvid, Slovenija za najboljšo izvedbo slovenske skladbe (T. Vulc: Velikani Ajdi).

Podelili so tudi priznanje za najboljšega korepetitorja, in sicer Antoniu Vizentiniju, ki je spremljal italijanski zbor, in denarno nagrado za najprepričljivejšega dirigenta, ki je šla v roke Nadji Janežič, dirigentki MPZ OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana – Šentvid. Nagradi občinstva sta prejela MPZ Alojzija Šuštarja Ljubljana – Šentvid in Pražská kantiléna. (Foto: Lea Remic Valenti)