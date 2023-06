CELJE Kmalu nova linija Celebusa?

Celjski mestni prevoz je trenutno speljan tako, da je od linij, ki jih pokriva projekt Celebus, odrezan zahodni del Celja. V tem predelu je tudi največja stanovanjska soseska Plava laguna z 850 stanovalci, skupaj z bližnjo okolico in naseljem Medlog pa je brez možnosti uporabe Celebusa vsaj 3000 prebivalcev.

Kakor pojasni Miran Gaberšek iz Sektorja za prostorsko načrtovanje in promet pri MOC, se z izvajalcem prevozov družbo Nomago dogovarjajo o širitvi linij na območja Medloga, Babnega, Lopate, Teharja, Ljubečne in Prekorja, vendar imajo na voljo le deset avtobusov, zato bodo morda vpeljali tudi kombi.

Pri Plavi laguni in bližnjem Mercatorju sta že avtobusni postajališči, nekaj novih bodo še morali postaviti, če jim uspe, bo dodatna linija, ki bo vodila od železniške postaje skozi središče mesta mimo Plave lagune, Medloga, Babnega in nazaj po Čopovi in Ljubljanski, uvedena že z julijem.

PŠ