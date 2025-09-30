CELJE Kazni za napačno parkiranje ni bistveno več

V celjskem mestnem redarstvu zaradi sprememb parkirnega režima, ki velja zadnja dva meseca, ne opažajo povečanega trenda nepravilno parkiranih vozil.

Najpomembnejša sprememba je bila na območju Spodnjega grada, kjer je na največjem parkirišču v Celju začela veljati modra cona.

Mestni redarji so v zadnjih treh mesecih sicer obravnavali skoraj 2500 kršitev, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje. V redarstvu so zadovoljni tudi z učinki novega radarja pri križišču obvoznice z Mariborsko cesto.

Od začetka delovanja pred tremi tedni je zabeležil 107 prekoračitev hitrosti, povprečna hitrost v tem delu pa je upadla.

Več preberite v Celjanu.

PŠ