CELJE Karanadze ostal na Dobu, saj je preveč razgrajal

V nasprotju z napovedmi na celjskem okrajnem sodišču popoldne niso končali sojenja 39-letnemu Gruzijcu Beki Karanadzeju. Zagovarjati se mora zaradi napada na pravosodnega policista novembra 2021 v celjskem zaporu, prej tem pa je postal znan tudi kot član tolpe »nitkarjev«, ki so vlamljali po celjskih stanovanjskih soseskah..

Obtoženca niso uspeli pripeljati iz zaporov na Dobu, zato so izven glavne obravnave zaslišali še četrtega od celjskih pravosodnih policistov, ki so bili navzoči ob incidentu, ko se je z glavo zapodil v pravosodnega policista, vendar so s hitrim posredovanjem preprečili telesne poškodbe.

Karanadzeja niso mogli pripeljati, saj se je fizično tako silovito uprl, da bi vsakršen poskus prisilne privedbe ne imel smisla, za nameček je še grozil, da bo razdejal celjsko razpravno dvorano in da v postopku nikakor ne misli sodelovati.

Sodnica Tea Lucija Modrijančič je po zaslišanju zadnje priče novi narok razpisala za 30. september, ko se današnji dogodki utegnejo tudi ponoviti.

PŠ