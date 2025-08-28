CELJE Kampus za zdaj po načrtih

V Splošni bolnišnica Celje so pripravljeni na začetek delovanja Kampusa ljubljanske medicinske fakultete, za kar so konec lanskega podpisali pogodbo o sodelovanju.

V prvem letu bodo v Celju sprejeli petino študentov šestega letnika, ki bodo zaključni del študija vključno s kliničnimi vajami v celoti opravili v celjski bolnišnica. Gre za predmete Interna medicina, Pediatrija, Družinska medicina in Kirurgija.

Prihodnje leto bodo klinični pouk uvedli še v peti letnik, leto kasneje pa še v četrtega. Študenti ljubljanske in mariborske medicinske fakultete v Celju sicer že opravljajo redne klinične vaje. To študijsko leto jih je klinični pouk opravilo 66.

PŠ