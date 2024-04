CELJE Kajuhov Slomškov dom se bo do 2026 preobrazil v CUK

V začetku prihodnjega meseca bodo v Kajuhovem domu v Celju izvedli spoznavni dogodek za stanovalce kareja 7. Njegov namen je predstaviti projekt preobrazbe dotrajanega doma, ki ga bodo do leta 2026 preuredili v Center urbane kulture (CUK).

Naložba bo celjsko mestno občino stala štiri milijone evrov, del naložbe bo sofinancirala EU.

V novem kreativno urbanem središču naj bi prostor našli ustvarjalci s področja gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti, pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in društva s področja ljubiteljske kulture.

»Na Mestni občini Celje želimo s prenovo stavbe ustvariti kreativno urbano stičišče, kjer se bo moč povezane skupnosti gradila in utrjevala skozi raznoliko ustvarjalnost, učenje in skupno druženje, ki bo dostopno vsem. V objektu želimo zagotoviti nove produkcijske in vadbene prostore za neodvisno kulturno ustvarjalno produkcijo in ljubiteljsko kulturo. Načrtujemo, da bi v domu prostor dobili ustvarjalci s področja gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti, pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in društva s področja ljubiteljske kulture«, so nam odgovorili v MOC.

PŠ