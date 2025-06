CELJE Jubilej gasilstva

Gasilstvo v Celju bo ta mesec obeležilo 70-letnico. Zaznamovali jo bodo 20. junija z osrednjo slovesnostjo v Celjskem domu, ob tej priložnosti so med drugim pripravili tudi dokumentarni film o sodelovanju poklicnih in prostovoljnih gasilcev.

Poklicna gasilna enota Celje je ena od trinajstih v državi in šteje 52 mož, njen direktor in poveljnik Boris Žnidarko (na sliki desno) pa ob jubileju izpostavlja. »Korenine segajo v leto 1871, ko so ustanovili prvo požarno obrambo v mestu. V zadnjih 70 letih so štirje pomembnejši mejniki – ustanovitev poklicnega gasilskega voda leta 1955 znotraj celjskega prostovoljnega gasilskega društva, šest let kasneje so zgradili nov gasilski dom na obstoječi lokaciji na Dečkovi in se preselili vanj, leta 1980 se je začela temeljita posodobitev voznega parka, ki so ga po letu 2000 začeli še intenzivneje obnavljati.«

Predsednik Gasilske zveze Celje Sašo Farčnik ob tem dodaja, da so gasilci tudi gradnik družabnega življenja, zavzemajo se za enake vrednote, kot njihovi poklicni kolegi, največji dosežek pa je, da premorejo opremo, primerljivo s poklicnimi gasilci, in da so njihovi možje na intervencijah prav tako varni.

PŠ