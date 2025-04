Celje je praznovalo

11. april je praznik Mestne občine Celje, takrat namreč obeležujemo obletnico podelitve mestnih pravic, ki jih je trški naselbini podelil Friderik II. Celjski. Knežje mesto je letos spet zares na veliko praznovalo, saj je s svojim rojstnim dnevom živelo kar ves mesec.

V tem času so se zvrstile številne prireditve, največ dogajanja pa je bilo prav na rojstni dan mesta. Po celodnevnem dogajanju na zvezdi se je takrat praznovanje zaključilo z občinsko slovesnostjo, na kateri smo se s podelitvijo celjskih grbov poklonili tistim, ki so zaznamovali naše mesto. Prireditev je letos zasnoval režiser Luka Marcen skupaj s številnimi izjemnimi kulturnimi ustvarjalci. Z vami delimo nekaj foto utrinkov. (MH, Foto: Edo Einspieler, Blaž Bednjički in JaMMa)