Celje je dobilo novo nogometno igrišče

Ljubitelji nogometa so se zagotovo razveselili novega ograjenega nogometnega igrišča z umetno travo, ki so ga prejšnji teden odprli pred Dijaškim domom Celje.

Nova športna površina, ki je pomembna pridobitev za vse generacije ljubiteljev športa, se nahaja ob sicer zelo priljubljenem košarkarskem igrišču s podobo Luke Dončića in NBA moštva Dallas Mavericks. Namenjena je vsem ljubiteljem nogometa, torej tako šolarjem, dijakom in študentom kot tudi vsem rekreativcem, ki lahko na njej brezplačno uživajo v igranju nogometa ter drugih športnih aktivnostih.

»S to investicijo v športno infrastrukturo želimo še dodatno spodbuditi gibanje in zdrav življenjski slog med našimi občani, čemur v letošnjem letu posvečamo še posebno pozornost. Z izgradnjo igrišča smo odgovorili na številne pobude po zagotavljanju dodatnih nogometnih površin, vsekakor pa nameravamo tudi v prihodnje nadaljevati s podobnimi investicijami v različnih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,« je ob odprtju dejal župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.

Odprtje je spremljala tudi otvoritvena slovesnost. Igrišče sta s prerezom traku poleg župana MOC slovesno odprla še ravnatelj SIC Alme M. Karlin, Iztok Leskovar, ter ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, Saša Silovšek. Predstavniki posameznih ustanov pa so površino takoj tudi preizkusili. Uvodni udarec na gol so izvedli podžupan Mestne občine Celje Samo Seničar, že omenjeni Leskovar, športni pedagog Peter Jovanović ter član slovenske malonogometne reprezentance Mak Karabegović.

Vrednost investicije, ki jo je financirala Mestna občina Celje, je 33.310,12 evra. (MH)