CELJE Janšev zaplet tudi z višjimi sodniki

Celjsko višje sodišče je dopoldne po vsega pol ure zaključilo javno pritožbeno sejo v zadevi Žaljivi tvit 2.

Na njej bi morali obravnavati pritožbo obrambe prvaka opozicije Janeza Janše, ki so ga na prvi stopnji lansko leto obsodili na denarno kazen 8000 evrov zaradi obrekovanja nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča.

Kdaj bodo celjski višji sodniki nadaljevali delo, ni znano, bržčas se bo o zapletu moralo izreči vrhovno sodišče.

Janšev zagovornik Franci Matoz je namreč zahteval izločitev predsednika višjega kazenskega senata Branka Aubrehta, ki je tudi predsednik celjskega višjega sodišča.

Po Matozovem je sporno imenovanje višje sodnice poročevalke Barbare Žumer Kunc v senat, saj dvomi v njeno nepristranskost, ker je Janši že sodila (in ga tudi obsodila) na prvi stopnji v zadevi Žaljivi tvit 1 (ta se je nanašala na razžalitev novinark RTV Eugenije Carl in Mojce Pašek Šetinc)

Spomnimo, da je takrat prišlo do zapleta zaradi zdaj že pokojne kazenske porotnice Ike Plevnik, ki je bila članica SDS in bi ne smela sedeti v senatu, ki je sodil Janši. Matoz je sodnici zameril, da je kasneje sama imenovala nadomestno porotnico in da ni upoštevala pravilo naravnega porotnika.

