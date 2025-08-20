CELJE Janša še na ESČP

Evropsko sodišče za človekove pravice je državno odvetništvo in prvaka opozicije Janeza Janšo pozvalo k razjasnitvi glede pritožbe, ki jo je slednji vložil sredi lanskega leta, ker naj bi mu bila kršena pravica do svobodnega izražanja.

Primer se nanaša na celjsko sojenje v zadevi Žaljivi tvit, ko sta ga pred obličje pravice postavili novinarski nacionalne televizije primorska dopisnica Eugenija Carl in sedanja poslanka Mojca Pašek Šetinc, pritožba na evropsko sodišče pa omenja samo Carlovo.

Janša je bil na prvi stopnji obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni z dveletno preizkusno dobo, s pritožbo pa ni uspel na višjem, vrhovnem in ustavnem sodišču.

Več preberite v današnjem Celjanu.

