CELJE “Jam session” zapušča CMC

Samo še drevi in prihodnji četrtek bodo v Celjskem mladinskem centru priredili večer prostega glasbenega ustvarjanja. Med glasbeniki je takšen način muziciranja znan pod imenom »jam session«. Njihov organizator Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo Šentjur je v slabih dveh sezonah pripravil več kot 40 večerov, zdaj pa bodo morali iskati novo lokacijo.

O razlogih vodja projekta Luka Sever: »Obiskali so nas inšpektorji in ugotovili, da bi vsako glasbeno ustvarjanje v tem prostoru moralo imeti varovanje, četudi gre samo za oder, kjer glasbeno navdahnjeni obiskovalci pridejo pokazat, kaj znajo. Nikoli ni bilo incidentov, da bi potrebovali varnostnike, a zdaj so se nam zategadelj znatno povečali stroški, za vsak večer pa imamo na razpolago minimalni fond. Kot zavod delujemo bolj kot ne prostovoljno, nikogar ne izplačujemo, vse vlagamo v inštrumente in ozvočenje, da bi glasbenikom nudili čim boljše pogoje.«

PŠ