CELJE Izvedenec Trobiševega trka s kolesarko ni potrdil

Na okrajnem sodišču so na sojenju Celjanu Boštjanu Trobišu zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti dopoldne zaslišali prvega od dveh cestno prometnih izvedencev.

Obtoženi se je v nesrečo zapletel februarja 2018, ko mu je na Mariborski v Celju v križišču pri Planetu Tuš v večernih urah in v dežju po kolesarski stezi, vendar v napačni smeri, pred avto pripeljala neosvetljena kolesarka v črnih oblačilih, brez odsevnikov in luči ter s tovorom na krmilu.

Padla je in se huje ranila, izvedenec Boštjan Žigon pa je dejal, da stika med obtoženčevim vozilom in kolesom ne more potrditi.

Prihodnji mesec bo pričal še drugi izvedenec Sandi Horvat, nato bo sodnica sporočila ali je potrebno opraviti še rekonstrukcijo, ki jo zahteva obramba.

Trobiša so na okrajnem sodišču že dvakrat spoznali za krivega in ga obsodili, a je višje sodišče postopek vselej razveljavilo.

PŠ