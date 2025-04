CELJE Izredna seja sveta zavoda SBC ni prinesla imena novega kandidata

Popoldanska izredna seja sveta javnega zavoda Splošne bolnišnica Celje ni postregla z imenom kandidata za predsednika sveta, potem ko je dr. Tomaž Subotič odstopil po počitniški aferi s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom.

Vodstvo bolnišnice je svetnike zgolj seznanilo s tistim, kar so Mediji že poročali. Znova so zavrnili vse očitke o plačilu odvetniških storitev za Subotiča pri odvetniški družbi Zidar Klemenčič, saj da so pravno mnenje naročili zaradi podjemnih pogodb z radiologi, kakor tudi namigovanja o nepotizmu v zvezi z zaposlitvijo njegovega sina Luke Kitaka Subotiča v bolnišnični službi za nabavo medicinske opreme.

Predstavili so tudi podatke o letošnjem poslovanju, kjer so do marca ustvarili približno 22 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Več preberite v Celjanu.

PŠ