Celje izpostavljeno poplavni ogroženosti: Začetki del na vodotokih Dajnica, Koprivnica in Ločnica

Za dela na vodotokih Dajnica, Koprivnica in Ločnica, ki bodo zaključena do sredine prihodnjega leta, bodo porabili 4 milijone evrov, celoten projekt za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Celju, ki vključuje še izgradnjo mostu na Polulah in pri Topru, pa je vreden 20 milijonov evrov.

Mestna občina Celje (MOC) in Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) nadaljujeta z izvajanjem ključnih projektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Celju. Dosegli so podpis pogodbe z izvajalci za izvedbo treh pomembnih protipoplavnih ureditev, ki so del celovitega projekta Dodatni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Celje, v katerem so načrtovane ureditve na petih vodotokih.

Celoten nabor aktivnosti v omenjenem projektu poleg zamenjave premostitve čez Savinjo na Polulah, ki je že v teku, vključuje še zamenjavo premostitve čez Voglajno pri Topru ter vodno-gospodarske ureditve na petih vodotokih: Ločnici v Zagradu, potoku Dajnica, potoku Koprivnica s pritoki, Voglajni in Savinji. Izvedba teh ukrepov bo omogočila poplavno zaščito za preko 2.000 prebivalcev.

Na Polulah popolna zapora ceste

Zaradi gradbenih del bo lokalna cesta na Polulah (LC036041) v več fazah popolnoma zaprta za promet. Prva popolna zapora bo trajala do 7. aprila, v nadaljevanju sta predvideni še dve popolni zapori, ena za približno 14 dni in druga za približno en mesec. V času popolne zapore bodo osebna vozila preusmerjena na obvoz, ki bo urejen enosmerno v smeri Celje–Zagrad in obratno. Na določenih odsekih bo promet potekal dvosmerno, vendar bo urejen s semaforjem ali ročnim usmerjanjem. Za pešce bo urejena začasna pešpot, ki bo ob gradbišču speljana v varovalnem koridorju. Javni potniški promet in šolski avtobusi bodo vozili po obvozni poti preko državne kolesarske poti.

Za krožišče pri Topru izvajalca še iščejo

Že konec lanskega leta je bila podpisana pogodba z izvajalcem za projekt Protipoplavne ureditve Savinje na območju Polul, ki predvideva tudi zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez reko Savinjo. Za investicijo protipoplavne ureditve Voglajne na območju Čreta, ki vključuje zamenjavo premostitve in izgradnjo krožišča na Teharski cesti pri Topru, je objavljeno javno naročilo.

Zaključek sredi prihodnjega leta

Družba Nivo Eko bo izvajalka del v sklopu tega velikega infrastrukturnega projekta in bo v letošnjem letu začela z delom na vodotokih Dajnica (na območju Šmarjete pri Celju in Škofje vasi), Koprivnica (na območju Dobrove) in Ločnica (na območju Zagrada). Skupna vrednost teh treh investicij, ki so se začela v začetku marca, znaša nekaj več kot 4 milijone evrov.

Zaključek celotnega projekta, vključno z izgradnjo mostu na Polulah in pri Topru, pa je predviden do sredine leta 2026. Vrednost vseh investicij v projektu protipoplavnih ureditev Celja, ki so financirane iz Načrta za okrevanje in odpornost, sicer znaša več kot 20 milijonov evrov. Več o tem pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.