Celje imajo radi!

Celje je včeraj praznovalo svoj praznik. Znane Celjane smo povprašali, zakaj ga imajo radi in kaj bi v mestu morda spremenili.

Klemen Sagadin, v.d. direktor Celjskega mladinskega centra: »Celje imam rad, ker ponuja ravno pravi koktejl družabnosti, športa, narave in mestnega vrveža. Imam nekaj svojih točk, kjer vedno srečaš ljudi iz svojega življenja, in to mi daje nek občutek domačnosti.

V zadnjih letih se Celje razvija v mesto privlačno za obiskovalce s številnimi novimi prostori v mestnem jedru in privlačnimi dogodki ter skupaj z zelenim zaledjem nudi številne možnosti preživljanja prostega časa. Rezervo imamo pri potencialu srednjeveških in ostalih legendarnih zgodb, ki jih imamo v mestu, in dogodkov, ki povezujejo meščane. Pogrešam pa predvsem to, da bi Celjani hodili ponosno in pokončno z zavedanjem, da živimo v enem izmed najlepših mest na svetu.«

Nataša Berginc, podjetnica: »Celje se pelje v zeleno prihodnost. V Celju živimo ljudje, ki nikoli ne obstojimo. To energijo nam dajeta reki Savinja in Voglajna. Celjani se radi vzpenjamo na okoliške griče, od koder občudujemo našo kotlino.

Celje imam rada. Ponosna sem na njegovo zgodovino. Vesela, ko vidim, da se lepo razvija. Ravno pred kratkim me je prevzel Tehnopark, kje sva uživala z vnukom. Hvaležna za življenje v Celju.«

Tone Tiselj, športnik in nekdanji trener: »Celje imam rad, ker je to mesto moje mladosti, ravno prav veliko ali majhno in ima vse, kar potrebujem za kakovostno življenje. Seveda se je mesto razvijalo, se močno spremenilo od mojih mladostnih dni. Osebno me najbolj zadovoljujejo protipoplavne zaščite, ki so lansko leto mesto rešile pred katastrofo.

Kar se tiče izboljšav v mestu, pa mi prijatelji največkrat omenjajo: obvoznico sever–jug, ki bi razbremenila mesto tovornega prometa; oživljanje življenja v mestnem jedru skozi ves dan in vse leto; ureditev Petrička, izboljšanje ponudbe na Šmartinskem jezeru in Celjski koči; nova parkirišča na obrobju mesta; več javnih stanovanj, ki bi bila dostopna mladim, kajti ocena je, da mesto postaja vse bolj zanimivo za tujce in manj za domače.«

Jože Volfand, prokurist podjetja Fit media in častni meščan Celja: »Mesto izjemne knežje evropske zgodovine z dvema kraljicama in z v njenem času najbolj znano evropsko potopisko Almo Karlin je moj drugi rojstni kraj. V njem sem rasel in odrasel, vselej pa začutil njegove vzpone in zdrse. A vedno polno, ustvarjalno živel z njim, saj mi nikoli ni bilo vseeno, če je v Celju vel duhovni in ustvarjalni hlad in če ni bilo mesto odprto v slovenski in evropski prostor. Da vanj daje in sprejema.

Pred desetletji je Celje dihalo kot tretje največje mesto v Sloveniji. Vendar moramo v Celju vedeti, da ‘kdor nosi zvezde v svojem grbu, ta naj se dviga k zvezdam’. Zato pričakujem, da bo mlada oblast v sodelovanju z gospodarstvom, inovativnimi podjetniki in kreativnimi razvojnimi nosilci v občini odpirala nova delovna mesta za mlade. Da bodo v Celju vedno odprta vrata za njihove življenjske sanje. Verjamem, da je del mladih sanj tudi Celje kot zeleno, socialno povezano mesto. Tako, dobesedno, in tudi razvojno.«

Anja Kovačič, novinarka, popotnica in pisateljica: »Celje je z modro rumenimi črkami že od nekdaj zapisano v mojem srcu. Daje mi vse, kar potrebujem. Naravo, kulinariko, mir, družbo in druženje, predvsem pa je vse na dosegu roke. Kar zmrazi me, ko slišim ljudi reči, da ‘v Celju nič ne dogaja’. Dogaja. Ogromno. Ampak odvisno, kaj te zanima in kakšni so tvoji interesi. Res, da nimamo opere, baleta in velikih svetovnih glasbenih gostov, imamo pa bogato in pestro alternativno kulturo, odlično gledališče in predvsem spodbujamo lokalne ustvarjalce, kar je za tako majhno mesto izrednega pomena.

Pogrešam bolj malo. Morda bolj raznoliko kulinarično ponudbo, več povezovanja in sodelovanja med občani, društvi. Preveč smo razdrobljeni in razkropljeni za tako majhno področje. Mislim, da bi lahko bili še uspešnejši, če bi ustvarjali z roko v roki.«

Vladimira Skale, podjetnica in avtorica Pravljične dežele: »Celje imam rada zaradi izjemne umeščenosti, v središče pretoka poti, med Z in V, med S in J Slovenije. Celje je izjemno mesto, središče, ljudje, ogromno dogodkov, prireditev, festivalov … Vedno pomislim, kakšen privilegij bivanja imamo. Mesto, ki ima vse, čisto vse, in izjemne priložnosti … Da ne govorimo o naravnih danostih. Mesto je res biser, butično …

Če me vprašate, kaj bi lahko bilo še bolje? Da bi se zavedali, kje živimo, se bolj podpirali, bili iskreno navdušeni nad ljudmi, ponudbo, danostmi, presegli zgolj svoje interese in znali videti celoto. Znali pripadati ljudem, celjski produkciji in mestu, iskreno. Znali stati za Celjem, kot celoto. Bili lokal patrioti, ko je to potrebno. Premalo se znamo podpreti, stopiti drug za drugega, kot neprebojni zid. Ko bomo dosegli še to, bomo poleteli v nebo, na vseh področjih.«

Alenka Pečnik, odvetnica in mediatorka ter predsednica MČ Center: »Celje imam rada, ker je ravno prav veliko in ravno prav majhno, da lahko živiš v njem lepo družinsko življenje. Center je romantično starinski, že po mostu čez Savinjo pa se znajdeš v neokrnjeni naravi. Vse je blizu, trgovine, služba, šole, športni objekti. Ljudje se poznamo med seboj in se prijazno družimo. Žal pa morajo tudi naši krajani iskati zaposlitve v Ljubljani.«